Interrogé par nos confrères de L’Équipe en marge du Masters 1000 de Monte‐Carlo sur lequel il est tête de série numéro 1, Alexander Zverev s’est exprimé avec beau­coup d’hon­nê­teté sur sa déci­sion d’en­chaîner après sa défaite doulou­reuse en finale de l’Open d’Australie contre Jannik Sinner.

L’Allemand ne le nie pas, il joue aussi pour l’argent.

« J’étais affecté menta­le­ment après la finale à Melbourne (défaite 6–3, 7–6 [4], 6–3 face à Jannik Sinner). J’étais en colère, fatigué, et j’ai enchaîné avec la tournée en Amérique du Sud, sans beau­coup de temps pour réflé­chir à ce qu’il s’était passé, une nouvelle finale en Grand Chelem après avoir bien joué, une nouvelle finale perdue, etc. J’ai juste continué. Ce n’était peut‐être pas la chose la plus intel­li­gente à faire. Mais le tennis, c’est aussi du busi­ness. On a des contrats avec les tour­nois signés plusieurs mois à l’avance, on a des obli­ga­tions. C’était ma déci­sion, c’est OK. Les résul­tats sont la conclu­sion de plusieurs choses… J’ai apprécié mon temps en Amérique du Sud, à Rio, même si j’y ai perdu un match diffi­cile pour moi (contre l’Argentin Francisco Comesana). Ça ne m’af­fecte plus de toute façon, j’ai passé cette étape. »