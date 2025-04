Alexandre Zverev a reconnu que l’après Open d’Australie a été mal géré mais qu’il ne pouvait pas faire vrai­ment autre­ment car il s’était engagé contrac­tuel­le­ment avec les tour­nois en Amérique du Sud. Concernant le tournoi de Monte‐Carlo, il a expliqué qu’il était vrai­ment parti­cu­lier pour lui puis­qu’il est résident monégasque.

« Disputer un tournoi à la maison permet se sentir plus détendu, plus frais. On dort dans son propre lit ça peut me permettre d’être plus perfor­mant, on mange des plats cuisinés à la maison. En plus, toute ma famille est là. C’est agréable. J’espère que cela va m’aider car je dois gagner des matches pour retrouver la confiance et le bon état d’esprit. Je fais tout pour obtenir à nouveau des résul­tats. Est‐ce que ce sera pour cette semaine ou plus tard ? Je ne le sais pas. »