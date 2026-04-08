Mais comment Alexander Zverev a‑t‐il fait pour gagner ce match ?

Opposé ce mercredi au qualifié chilien, Cristian Garin (109e), pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, l’Allemand est parvenu à s’im­poser alors qu’il était mené 4–0 au troi­sième set.

Lent, amorphe et peu inspiré, l’ac­tuel 3e joueur mondial a pu béné­fi­cier de l’ex­trême fébri­lité de son adver­saire, qui s’est tota­le­ment liquéfié au moment de tuer le match.

Finalement vain­queur, 4–6, 6–4, 7–5, après 2h50 de jeu, Sascha n’en menait pas large au moment de l’in­ter­view d’après match sur le court même si, comme il le dit, le plus impor­tant est de gagner.

It’s not over until it’s over 😤



Zverev comes back from a double break down in the decider to defeat Garin 4–6 6–4 7–5 !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/RQuGUSB0sW — Tennis TV (@TennisTV) April 8, 2026

« Pour être honnête, je n’étais pas du tout à la hauteur. Mais c’était mon premier match sur terre battue depuis 11 mois. Je n’ai pas eu beau­coup de temps pour me préparer, car j’ai bien joué à Miami. Je suis content d’avoir remporté cette victoire. Ce fut un match diffi­cile et c’est un joueur en forme, surtout ici. En fin de compte, parfois, l’es­sen­tiel, c’est juste de gagner. »