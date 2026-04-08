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Zverev est un vrai mira­culé : « Je n’étais pas du tout à la hauteur »

Par
Thomas S
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Mais comment Alexander Zverev a‑t‐il fait pour gagner ce match ?

Opposé ce mercredi au qualifié chilien, Cristian Garin (109e), pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, l’Allemand est parvenu à s’im­poser alors qu’il était mené 4–0 au troi­sième set. 

Lent, amorphe et peu inspiré, l’ac­tuel 3e joueur mondial a pu béné­fi­cier de l’ex­trême fébri­lité de son adver­saire, qui s’est tota­le­ment liquéfié au moment de tuer le match. 

Finalement vain­queur, 4–6, 6–4, 7–5, après 2h50 de jeu, Sascha n’en menait pas large au moment de l’in­ter­view d’après match sur le court même si, comme il le dit, le plus impor­tant est de gagner. 

« Pour être honnête, je n’étais pas du tout à la hauteur. Mais c’était mon premier match sur terre battue depuis 11 mois. Je n’ai pas eu beau­coup de temps pour me préparer, car j’ai bien joué à Miami. Je suis content d’avoir remporté cette victoire. Ce fut un match diffi­cile et c’est un joueur en forme, surtout ici. En fin de compte, parfois, l’es­sen­tiel, c’est juste de gagner. »

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 16:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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