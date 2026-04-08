Mais comment Alexander Zverev a‑t‐il fait pour gagner ce match ?
Opposé ce mercredi au qualifié chilien, Cristian Garin (109e), pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, l’Allemand est parvenu à s’imposer alors qu’il était mené 4–0 au troisième set.
Lent, amorphe et peu inspiré, l’actuel 3e joueur mondial a pu bénéficier de l’extrême fébrilité de son adversaire, qui s’est totalement liquéfié au moment de tuer le match.
Finalement vainqueur, 4–6, 6–4, 7–5, après 2h50 de jeu, Sascha n’en menait pas large au moment de l’interview d’après match sur le court même si, comme il le dit, le plus important est de gagner.
It’s not over until it’s over 😤— Tennis TV (@TennisTV) April 8, 2026
Zverev comes back from a double break down in the decider to defeat Garin 4–6 6–4 7–5 !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/RQuGUSB0sW
« Pour être honnête, je n’étais pas du tout à la hauteur. Mais c’était mon premier match sur terre battue depuis 11 mois. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer, car j’ai bien joué à Miami. Je suis content d’avoir remporté cette victoire. Ce fut un match difficile et c’est un joueur en forme, surtout ici. En fin de compte, parfois, l’essentiel, c’est juste de gagner. »
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 16:47