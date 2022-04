Surpassé par Stefanos Tsitsipas qui va défendre son titre ce dimanche, Alexander Zverev n’a cepen­dant pas cherché d’ex­cuses pour expli­quer se défaite.

« Hier, ce fut un match incroyable et aujourd’hui j’ai été assez limité dans tout ce que j’ai essayé de faire. Déjà vers la fin du match face à Sinner, j’ai eu quelques problèmes sur mon service à cause de ma jambe. Aujourd’hui, je me suis senti limité, il faut dire qu’hier j’ai laissé beau­coup d’énergie sur le terrain et cela n’a certai­ne­ment pas aidé ma jambe. En tout cas, Stefanos a joué dix fois mieux que moi et a ample­ment mérité la victoire. Je n’ai pas grand chose de plus à dire, je lui souhaite le meilleur pour la finale. Cependant, c’était une super semaine pour moi, j’ai joué de bons matchs »