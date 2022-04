Qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo après une victoire auto­ri­taire face à Pablo Carreno Busta, Alexander Zverev a voulu insister sur la notion de confiance à l’issue de la rencontre.

« Pour un deuxième match sur terre cette saison, je ne peux pas vrai­ment me plaindre. C’est vrai que j’ai perdu un peu de ma concen­tra­tion dans le deuxième set, mais il ne faut pas occulter que Pablo est quelqu’un qui peut vrai­ment bien jouer. Je suis heureux de cette victoire, surtout en deux sets. Pour gagner les plus grands tour­nois du monde, comme les Masters 1000 ou les Grands Chelems, il faut être agressif. Je ne vais pas gagner de grands tour­nois juste en pous­sant la balle. Il est très impor­tant d’avoir beau­coup de confiance en soi sur terre battue, surtout ici où c’est un peu plus lent que sur d’autres court en terre. C’est une victoire très importante. »