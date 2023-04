Près d’un an après sa terrible bles­sure face à Rafael Nadal en demi‐finales de Roland‐Garros, Alexander Zverev vient d’en­chaîner deux succès de rang sur terre battue après sa victoire ce mercredi face à Roberto Bautista Agut au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

De passage en zone mixte, l’Allemand a rappelé à quel point cette cheville brisée est encore bien présente dans son esprit.

« La partie la plus diffi­cile a été les premières semaines parce qu’il m’au­rait suffi de gagner un match dans n’im­porte quel tournoi dans les trois mois suivants pour devenir numéro 1 mondial. Imaginez mon état d’es­prit : j’étais numéro 2, je joue face à Nadal et d’un coup, je ne peux plus jouer. Nadal et Djokovic ont égale­ment été blessés à plusieurs reprises, mais je ne pense pas qu’ils aient eu quelque chose comme ça, ma cheville a été brisée. Ils ont certai­ne­ment plus d’ex­pé­rience dans la récu­pé­ra­tion, j’ai besoin de plus de temps pour revenir à mon meilleur. »