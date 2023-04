Revenu en début de saison de sa bles­sure contractée en demi‐finale de Roland‐Garros contre Rafael Nadal, l’ayant éloigné du circuit pendant six mois, Alexander Zverev est toujours à la recherche de son meilleur niveau. Avant son entrée en lice à Monte‐Carlo, où il va affronter Alexander Bublik, l’Allemand a parlé à Eurosport de la diffi­culté de revenir d’une longue pause.

« Rafa Nadal et Roger Federer sont diffé­rents. Ils reviennent de bles­sure et commencent à gagner des tour­nois immé­dia­te­ment. Je ne sais pas comment ils font. Mais ils l’ont fait pendant 20 ans. J’ai eu besoin de temps, mais je pense aussi que ma bles­sure était peut‐être un peu diffé­rente. Je n’ai pas pu marcher pendant deux mois. Vous devez réap­prendre vos mouve­ments, à marcher et à courir. Mais on ne peut pas comparer Rafa à moi parce que Rafa revient et recom­mence à gagner, non seule­ment contre tout le monde, mais en les battant 6–0 6–1 6–2 ! »