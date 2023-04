Alors qu’il n’avait plus joué sur terre battue depuis juin 2022 et sa terrible bles­sure en demi‐finales de Roland‐Garros contre Rafael Nadal, qui l’avait tenu éloigné du circuit pendant six mois, Alexander Zverev se retrouve en huitièmes du finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo grâce à ses victoires sur Alexander Bublik et Roberto Bautista Agut ce mercredi (6−4, 6–4).

« Chère terre battue, tomberons‐nous à nouveau amou­reux ? », demandait‐il avec appré­hen­sion lors de son retour sur ocre à l’en­traî­ne­ment la semaine dernière. Pour Tennis Channel, il a fait part de son ressenti.

« Normalement, il me faut 10 minutes pour m’ha­bi­tuer à la terre battue. Mais cette saison, il me faudra proba­ble­ment plus de temps à cause de ce qui s’est passé l’année dernière . Je dois me réha­bi­tuer à bouger et à me déplacer sur la terre battue. »

L’allemand affron­tera Daniil Medvedev ou Lorenzo Sonego pour une place en quarts de finale.