Alexander Zverev a exprimé son agace­ment lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé de comparer son niveau actuel avec celui d’avant sa grave bles­sure contractée en demi‐finales de Roland‐Garros 2022 contre Rafael Nadal.

« Je suis fatigué de répondre cette ques­tion, pour être honnête. On me l’a posée telle­ment de fois. Je pense que c’est en gagnant ce genre de tour­nois que l’on revient à son meilleur niveau, mais en même temps, je suis déjà numéro cinq mondial. Je ne pense pas que l’on joue mal au tennis quand on est numéro cinq mondial. Je crois donc que je suis sur la bonne voie. J’ai l’im­pres­sion d’ar­river plus régu­liè­re­ment aux dernières étapes des grands tour­nois », a lâché l’Allemand, tombeur de Sebastian Ofner (6−3, 6–4) pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo.