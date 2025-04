Au cours d’une inter­view accordée à La Repubblica, dont les propos sont rapportés par Ubitennis, le numéro 2 mondial, Alexander Zverev, a évoqué le retour de suspen­sion à venir du patron, Jannik Sinner, prévu pour le Masters 1000 de Rome en mai (7 au 18 mai).

« S’il reviendra plus fort qu’a­vant ? Je pense que c’est impos­sible : il a commencé la saison comme il l’avait terminée, en tant que numéro 1. Trois mois d’arrêt, et pas à cause d’une bles­sure, atten­tion, ce n’est pas beau­coup. Il a pu recharger ses batte­ries et s’en­traîner en détail, perfec­tionner ses coups et ses mouve­ments. Il lui suffira de très peu pour revenir au niveau de Melbourne », a déclaré l’Allemand, battu en trois sets par Sinner en finale de l’Open d’Australie le 26 janvier dernier.