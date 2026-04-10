Miraculé face à Garin pour son entrée en lice, Alexander Zverev n’a pas eu eu trop de mal à écarter Zizou Bergs en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Désormais opposé au grand espoir, Joao Fonseca, l’Allemand, après avoir confié son envie d’affronter pour la première fois le Brésilien, a fait une confession très sincère concernant son niveau de jeu depuis son arrivée sur le Rocher.
« À vrai dire, je ne joue pas encore très bien. Je ne joue pas bien ici à Monaco, pas encore, mais je suis en quarts de finale. C’est la seule chose qui compte pour l’instant. Le match d’aujourd’hui (jeudi) est un grand pas en avant par rapport à hier. J’avais l’impression de ne pas avoir bien joué hier, mais aujourd’hui je m’en suis beaucoup mieux sorti, donc j’ai hâte d’être à demain. »
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 09:13