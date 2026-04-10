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Zverev très honnête avant d’af­fronter Fonseca : « Je ne joue pas bien, mais je suis en quarts de finale »

Par
Thomas S
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Miraculé face à Garin pour son entrée en lice, Alexander Zverev n’a pas eu eu trop de mal à écarter Zizou Bergs en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Désormais opposé au grand espoir, Joao Fonseca, l’Allemand, après avoir confié son envie d’af­fronter pour la première fois le Brésilien, a fait une confes­sion très sincère concer­nant son niveau de jeu depuis son arrivée sur le Rocher. 

« À vrai dire, je ne joue pas encore très bien. Je ne joue pas bien ici à Monaco, pas encore, mais je suis en quarts de finale. C’est la seule chose qui compte pour l’instant. Le match d’au­jourd’hui (jeudi) est un grand pas en avant par rapport à hier. J’avais l’impression de ne pas avoir bien joué hier, mais aujourd’hui je m’en suis beau­coup mieux sorti, donc j’ai hâte d’être à demain. »

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 09:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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