AccueilATPATP - MontpellierAdrian Mannarino, battu par Auger-Aliassime en finale : "Il était un peu...
ATP - Montpellier

Adrian Mannarino, battu par Auger‐Aliassime en finale : « Il était un peu trop fort pour moi »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Battu (6−4, 7–6) mais loin d’être ridi­cule face à Félix Auger‐Aliassime, ce dimanche en finale de l’ATP 250 de Montpellier, Adrian Mannarino, toujours aussi nature, a tenu à remer­cier vrai­ment tout le monde lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix tout en recon­nais­sant la supé­rio­rité de son adver­saire canadien. 

« Merci d’être venus aujourd’hui et de m’avoir supporté du début à la fin, c’était génial. J’ai eu énor­mé­ment de soutien toute la semaine, cela m’a vrai­ment porté jusqu’à la finale. Bon, aujourd’hui (dimanche) Félix était un petit trop fort pour moi, donc je voudrais d’abord le féli­citer. Je voudrais aussi dire un petit mot pour tous les ramas­seurs de balles, les arbitres, sans qui rien ne serait possible. Merci à Seb (Sebastien Grosjean), le direc­teur du tournoi qui est toujours aux petits soins avec moi. Merci à Cédric (Mourier), le juge arbitre, on prend jamais le temps de les remer­cier et pour une fois que j’ai le micro, merci beau­coup. Je vais quand même remer­cier ma petite amie qui m’a supporté toute la semaine, qui était là pour moi pendant les matchs. J’espère à l’année prochaine. »

Publié le dimanche 8 février 2026 à 17:42

Article précédent
Auger‐Aliassime, toujours aussi classe après sa victoire contre Mannarino en finale : « Nous, les joueurs, avons telle­ment de respect pour lui »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.