Battu (6−4, 7–6) mais loin d’être ridicule face à Félix Auger‐Aliassime, ce dimanche en finale de l’ATP 250 de Montpellier, Adrian Mannarino, toujours aussi nature, a tenu à remercier vraiment tout le monde lors de son discours pendant la cérémonie de remise des prix tout en reconnaissant la supériorité de son adversaire canadien.
« Merci d’être venus aujourd’hui et de m’avoir supporté du début à la fin, c’était génial. J’ai eu énormément de soutien toute la semaine, cela m’a vraiment porté jusqu’à la finale. Bon, aujourd’hui (dimanche) Félix était un petit trop fort pour moi, donc je voudrais d’abord le féliciter. Je voudrais aussi dire un petit mot pour tous les ramasseurs de balles, les arbitres, sans qui rien ne serait possible. Merci à Seb (Sebastien Grosjean), le directeur du tournoi qui est toujours aux petits soins avec moi. Merci à Cédric (Mourier), le juge arbitre, on prend jamais le temps de les remercier et pour une fois que j’ai le micro, merci beaucoup. Je vais quand même remercier ma petite amie qui m’a supporté toute la semaine, qui était là pour moi pendant les matchs. J’espère à l’année prochaine. »
Publié le dimanche 8 février 2026 à 17:42