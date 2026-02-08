Battu (6−4, 7–6) mais loin d’être ridi­cule face à Félix Auger‐Aliassime, ce dimanche en finale de l’ATP 250 de Montpellier, Adrian Mannarino, toujours aussi nature, a tenu à remer­cier vrai­ment tout le monde lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix tout en recon­nais­sant la supé­rio­rité de son adver­saire canadien.

« Merci d’être venus aujourd’hui et de m’avoir supporté du début à la fin, c’était génial. J’ai eu énor­mé­ment de soutien toute la semaine, cela m’a vrai­ment porté jusqu’à la finale. Bon, aujourd’hui (dimanche) Félix était un petit trop fort pour moi, donc je voudrais d’abord le féli­citer. Je voudrais aussi dire un petit mot pour tous les ramas­seurs de balles, les arbitres, sans qui rien ne serait possible. Merci à Seb (Sebastien Grosjean), le direc­teur du tournoi qui est toujours aux petits soins avec moi. Merci à Cédric (Mourier), le juge arbitre, on prend jamais le temps de les remer­cier et pour une fois que j’ai le micro, merci beau­coup. Je vais quand même remer­cier ma petite amie qui m’a supporté toute la semaine, qui était là pour moi pendant les matchs. J’espère à l’année prochaine. »