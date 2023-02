Et si l’on était en train d’as­sister cette semaine à l’éclo­sion d’un nouveau talent trico­lore en la personne du jeune Arthur Fils, 18 ans ?

Car après sa victoire face à Richard Gasquet au premier tour, celui qui est déten­teur d’une invi­ta­tion sur cet ATP 250 de Montpellier s’est offert ce mercredi l’ex­pé­ri­menté espa­gnol, Roberto Bautista Agut (24e), et dispu­tera par consé­quent pour la première fois de sa carrière les quarts de finale sur le circuit prin­cipal : 6–3, 6–4, après 1h25 de jeu.

✅ Gasquet

✅ RBA@ArthurFils1 defeats Bautista Agut 6–3 6–4 to make the last eight in Montpellier 🎱#OSDF23 pic.twitter.com/pwZMwjDBcS — Tennis TV (@TennisTV) February 8, 2023

Une victoire de pres­tige pour l’ac­tuel 163e mondial qui a seule­ment décroché son premier titre en Challenger, à Oeiras, fin 2022 avant d’at­teindre la finale à Quimper il y a quelques jours (battu par Grégoire Barrère).

Doté d’un jeu très complet, d’un coup droit plus que solide et d’une première balle surpuis­sante (son service le plus puis­sant a été mesuré à 222 km/h), le jeune homme origi­naire de l’Essonne a tout simple­ment étouffé l’Espagnol pendant la majeure partie du match. Et si ce dernier semblait un peu amorphe pour son entrée en lice dans l’Hérault, cela reste malgré tout une énorme perfor­mance quand on connaît son palmarès et ses qualités de contreur.

Pour une première place en demi‐finales ATP, Arthur affron­tera le vain­queur du duel entre son compa­triote Quentin Halys et un autre espa­gnol, Alejandro Davidovich Fokina. Une rencontre tout à fait jouable pour celui qui est en train de se faire un nom sur le circuit.

On ne veut évidem­ment pas s’en­flammer, mais ce qu’est en train de montrer Arthur Fils à son âge et face à de tels adver­saires incite natu­rel­le­ment à l’optimisme.