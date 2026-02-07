Présent à Montpellier cette semaine après six mois d’absence, en raison d’une blessure au dos contractée à Roland‐Garros, Arthur Fils a battu ses compatriotes Valentin Royer et Ugo Blanchet avant de s’incliner face à Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale : 6–4, 6–2, en 1h09 de jeu.
Un retour à la compétition positif selon le journaliste Benoît Maylin, chroniqueur pour l’émission « Sans Filet » de Winamax, qui voit très grand pour le joueur français de 21 ans.
🌟 « Arthur Fils a la capacité de faire une finale à Roland Garros. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) February 7, 2026
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/0Krb9UjPlm
« C’est toute une gestion mentale qu’il faut retrouver, comme on le dit sans arrêt, le top 150 est hyper dense donc oui c’est intéressant qu’il batte Valentin Royer en perdant ce deuxième set au tie‐break. Contre Hugo Blanchet, il était logiquement au‐dessus mais tu voyais que justement il avait tendance à aller plus vite que la musique en tout cas sur la fin des sets, mais il plie ça en deux sets. Et contre Félix, la surface est trop rapide et ça se voyait, il était souvent sur le recul, n’avait pas le temps de préparer ses grandes frappe. Malheureusement il y a eu cette blessure qui l’a bien emmerdé pendant huit mois, alors je vais décaler d’une année mais pour moi Arthur Fils a la capacité d’être un joueur qui peut nous faire une finale à Roland‐Garros. Pour moi c’est un joueur qui, vu son volume physique, ce qu’il met dans la balle et la croyance qu’il a en lui‐même, parce que c’est super important, je me dis que ce gars là peut nous faire quelque chose de très beau à Roland‐Garros et j’espère parce que sinon à part lui je vois pas. »
Publié le samedi 7 février 2026 à 13:28