Présent à Montpellier cette semaine après six mois d’absence, en raison d’une bles­sure au dos contractée à Roland‐Garros, Arthur Fils a battu ses compa­triotes Valentin Royer et Ugo Blanchet avant de s’incliner face à Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale : 6–4, 6–2, en 1h09 de jeu.

Un retour à la compé­ti­tion positif selon le jour­na­liste Benoît Maylin, chro­ni­queur pour l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, qui voit très grand pour le joueur fran­çais de 21 ans.

🌟 « Arthur Fils a la capa­cité de faire une finale à Roland Garros. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/0Krb9UjPlm — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) February 7, 2026

« C’est toute une gestion mentale qu’il faut retrouver, comme on le dit sans arrêt, le top 150 est hyper dense donc oui c’est inté­res­sant qu’il batte Valentin Royer en perdant ce deuxième set au tie‐break. Contre Hugo Blanchet, il était logi­que­ment au‐dessus mais tu voyais que juste­ment il avait tendance à aller plus vite que la musique en tout cas sur la fin des sets, mais il plie ça en deux sets. Et contre Félix, la surface est trop rapide et ça se voyait, il était souvent sur le recul, n’avait pas le temps de préparer ses grandes frappe. Malheureusement il y a eu cette bles­sure qui l’a bien emmerdé pendant huit mois, alors je vais décaler d’une année mais pour moi Arthur Fils a la capa­cité d’être un joueur qui peut nous faire une finale à Roland‐Garros. Pour moi c’est un joueur qui, vu son volume physique, ce qu’il met dans la balle et la croyance qu’il a en lui‐même, parce que c’est super impor­tant, je me dis que ce gars là peut nous faire quelque chose de très beau à Roland‐Garros et j’es­père parce que sinon à part lui je vois pas. »