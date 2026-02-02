AccueilATPATP - MontpellierArthur Fils annonce la couleur : "J'ai dû perdre six ou sept...
ATP - Montpellier

Arthur Fils annonce la couleur : « J’ai dû perdre six ou sept kilos à Roland Garros. Après cela, ce qui a changé sur le court, vous le verrez mardi »

Présent à l’Open d’Occitanie, Arthur Fils semble hyper motivé et en grande forme. Interrogé par la presse locale, il a clai­re­ment annonce ses intentions.

« J’ai dû perdre six ou sept kilos à Roland Garros. Après cela, ce qui a changé sur le court, vous le verrez mardi »

Une phrase qui ressemble à celle d’un boxeur avant un grand combat. Il faut dire que les fans attendent avec impa­tience le retour du Tricolore. Il sera forcé­ment dans les meilleurs condi­tions car il sait que le public va le soutenir forte­ment comme il l’a fait hier pour la victoire de Kouamé face à Ymer (165ème).

Mais atten­tion car son adver­saire Valentin Royer propose un tennis très effi­cace sur dur.

Publié le lundi 2 février 2026 à 11:45

