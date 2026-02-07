De retour sur le circuit à Montpellier cette semaine après six mois d’absence, en raison d’une blessure au dos contractée à Roland‐Garros, Arthur Fils a battu ses compatriotes Valentin Royer et Ugo Blanchet avant de s’incliner face à Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale : 6–4, 6–2, en 1h09 de jeu.
Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite, le Français de 21 ans, désormais 42e mondial, a reconnu la supériorité du 8e mondial.
« C’était un match compliqué contre un des meilleurs joueurs au monde. J’étais sur le vélo (en récupération), on essayait de se rappeler avec l’équipe la dernière fois que j’avais joué contre un mec Top 10, ça devait être à Rome (en mai soit neuf mois) contre (Alexander) Zverev. C’est sûr que ça change, sans manquer de respect aux joueurs que j’ai joués avant, c’était un niveau au‐dessus et malheureusement je perds ce match assez sèchement. Il était juste plus fort que moi, il faut repartir à l’entraînement et bosser. »
Pour tenter de se qualifier en finale, Auger‐Aliassime va affronter le qualifié français Titouan Droguet (150e mondial).
