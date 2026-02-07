De retour sur le circuit à Montpellier cette semaine après six mois d’ab­sence, en raison d’une bles­sure au dos contractée à Roland‐Garros, Arthur Fils a battu ses compa­triotes Valentin Royer et Ugo Blanchet avant de s’in­cliner face à Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale : 6–4, 6–2, en 1h09 de jeu.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite, le Français de 21 ans, désor­mais 42e mondial, a reconnu la supé­rio­rité du 8e mondial.

« C’était un match compliqué contre un des meilleurs joueurs au monde. J’étais sur le vélo (en récu­pé­ra­tion), on essayait de se rappeler avec l’équipe la dernière fois que j’avais joué contre un mec Top 10, ça devait être à Rome (en mai soit neuf mois) contre (Alexander) Zverev. C’est sûr que ça change, sans manquer de respect aux joueurs que j’ai joués avant, c’était un niveau au‐dessus et malheu­reu­se­ment je perds ce match assez sèche­ment. Il était juste plus fort que moi, il faut repartir à l’en­traî­ne­ment et bosser. »

Pour tenter de se quali­fier en finale, Auger‐Aliassime va affronter le qualifié fran­çais Titouan Droguet (150e mondial).