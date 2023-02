Arthur Fils n’a pas le temps.

Quelques jours après avoir remporté sa première victoire sur le circuit prin­cipal face à Richard Gasquet, au premier tour de l’ATP 250 de Montpellier, le Tricolore de 18 ans s’est qualifié ce vendredi pour sa toute première demi‐finale ATP.

Il devient ainsi le troi­sième joueur fran­çais le plus précoce à atteindre ce stade de la compé­ti­tion à seule­ment 18 ans et 7 mois, derrière Richard Gasquet (17 ans et 8 mois) et Fabrice Santoro (17 ans et 9 mois) et devant Gaël Monfils (18 ans et 11 mois).

📊 Plus jeunes joueurs fran­çais au moment de se quali­fier pour leur première demi‐finale ATP (depuis 1990) :

🇫🇷 Richard Gasquet – 17 ans et 8 mois

🇫🇷 Fabrice Santoro – 17 ans et 9 mois

🇫🇷 Arthur Fils – 18 ans et 7 mois 🆕🔥

🇫🇷 Gaël Monfils – 18 ans et 11 mois



Si le Francilien épouse une carrière simi­laire à ses trois aînés, l’avenir du tennis trico­lore sera entre de bonnes mains.