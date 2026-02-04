Le trico­lore était de retour sur les courts ce mardi à Montpellier. Il a dominé Valentin Royer (7−6 [7], 6–7 [4], 6–2) en réali­sant un bon match d’au­tant que son adver­saire n’a rien lâcher. En confé­rence de presse, Arthur était plutôt content de sa pres­ta­tion comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Je sais jouer au tennis. Je sais que je peux tenir ce niveau pendant quatre, cinq, six sets. Après je ne savais pas combien de temps il allait tenir. S’il avait tenu ce niveau‐là au troi­sième, on aurait fini sur un 7–6 au troi­sième. Il a un peu baissé, je suis un peu monté. Je suis content de la manière dont je suis resté constant pendant tout le match. Il n’y a pas eu de très haut mais il n’y a pas eu de trop bas non plus. Ça aurait été plus facile en deux sets mais je suis super content de ma pres­ta­tion. C’était un match vrai­ment compliqué, il (Valentin Royer) a produit du bon tennis, un gros niveau donc ce n’était pas facile pour un retour à la compé­ti­tion mais je suis content du troi­sième set, de la manière dont j’ai réussi à réagir, c’était cool.