Blessé au dos à Roland‐Garros et absent depuis le Masters 1000 de Toronto en août dernier, Arthur Fils fait à Montpellier cette semaine son retour sur le circuit après six mois d’absence !

Avant son entrée en lice contre son compa­triote Valentin Royer (56e mondial), le joueur de 21 ans s’est exprimé en confé­rence de presse. Et il a avoué ne pas avoir regardé la finale de l’Open d’Australie entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

« Zéro. J’ai vu que Carlos (Alcaraz) avait gagné. Mais ça fait bien long­temps que je n’ai pas regardé de match de tennis. Je ne regarde plus, à part Gio (Mpetshi‐Perricard), Foki (Alejandro Davidovich Fokina) et Ben Shelton. C’est tout », a déclaré le 42e joueur mondial dans des propos relayés par le Midi Libre.