En 2021, quatre joueurs fran­çais attei­gnaient le dernier carré de Roland‐Garros Juniors : Arthur Fils (117e dès lundi, au pire), Luca Van Assche (145e), Giovanni Mpetshi Perricard (355e) et Sean Cuenin (505e). C’était une première pour le tennis fran­çais depuis « au moins »…1950.

Qualifié pour les demi‐finales à Montpellier, où il va défier Jannik Sinner ce samedi, grâce à ses trois premières victoires sur le circuit prin­cipal (contre Gasquet, Bautista Agut et Halys), Arthur Fils s’af­firme comme le leader de cette génération.

« Si je me sens comme une loco­mo­tive ? Plus ou moins oui. Je vais faire mon truc de mon côté, on verra si les autres vont suivre, je l’espère pour eux, je l’espère pour nous, je l’espère pour la France », a lâché le jeune joueur en confé­rence de presse.