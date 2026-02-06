Blessé au dos à Roland‐Garros et absent depuis le Masters 1000 de Toronto en août dernier, Arthur Fils fait à Montpellier cette semaine son retour sur le circuit après six mois d’absence !

Tombeur en trois sets de son compa­triote Valentin Royer (56e mondial) au premier tour, le joueur de 21 ans a enchaîné face à un autre Français en huitièmes de finale, en la personne d’Ugo Blanchet (174e mondial) : 7–6(4), 7–5, en 1h36 de jeu.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le 42e mondial a expliqué ne pas avoir eu de très bonnes sensa­tions sur le court ce jeudi.

« J’ai été moins constant et j’ai fait plus de fautes qu’au premier tour, je suis d’ac­cord, à 100 %. Ça fait long­temps que je n’ai pas vécu ces émotions. Quand je suis arrivé il y a deux jours, je ne m’at­ten­dais à rien parce que ça faisait huit mois (six en réalité, depuis le tournoi de Toronto en août) que je n’avais pas fait de match. Au vu de mon niveau il y a deux jours, je me suis dit que j’ai­me­rais bien faire pareil. Et puis tu arrives sur le match, tu sens que le corps bouge un peu moins bien, que c’est un peu moins fluide. Il fallait rester fort dans la tête, c’était le plus impor­tant. Parfois il y a des matches de tennis, c’est juste dans la tête, pas le niveau de jeu et aujourd’hui (jeudi) ça en était un comme ça. J’y suis allé au courage. »

Pour une place dans le dernier carré, Arthur Fils va désor­mais défier le numéro 8 mondial, tête de série 1 du tournoi : Felix Auger‐Aliassime (ce vendredi à 18h30).