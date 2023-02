Vainqueur à Montpellier de ses deux premiers matchs sur le circuit prin­cipal, contre Richard Gasquet et Roberto Bautista Agut, Arthur Fils va défier son compa­triote Quentin Halys ce vendredi pour une place dans le dernier carré de l’Open Sud de France. S’il est déjà assuré d’in­té­grer le top 150, le jeune fran­çais né en 2004 ne s’en­flamme pas du tout.

« J’essaie de m’en déta­cher. Quand je vois Carlos Alcaraz, Holger Rune, tous ces mecs‐là, gagner des Grands Chelems, faire des derniers carrés, je me dis que Top 150 c’est bien mais ce n’est pas grand chose pour l’instant. Quand on voit Carlos qui gagne l’US Open en jouant super bien, on se dit qu’on peut faire pareil, qu’on essaie de faire pareil et ce sont des exemples, on essaie d’en tirer le meilleur. C’est une source de moti­va­tion », a glissé Fils dans des propos rapportés par Tennis Majors.