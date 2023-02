À 18 ans, Arthur Fils est en train de se faire un nom sur le circuit prin­cipal après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale de l’ATP 250 de Montpellier.

D’abord tombeur de Richard Gasquet au premier tour puis du 24e mondial, Roberto Bautista Agut, ce mercredi, l’es­poir trico­lore s’est exprimé en confé­rence de presse d’après match sur ce succès probant face à l’Espagnol.

« Ce n’était pas un match facile mais je ne m’at­ten­dais pas à gagner en deux sets en étant aussi calme. J’ai appliqué ma tactique et je suis resté calme. Je ne dis pas que j’ai gagné faci­le­ment car ce n’est pas le cas, mais je suis resté très solide. Contre lui, l’ob­jectif était de tenir les échanges le plus long­temps possible, en atten­dant la balle courte, que je pouvais atta­quer avec mon coup droit. »