« Révélation » de l’Open d’Australie battu par Wawrinka après avoir sorti Jiri Lehecka, Arthur Géa est entrain de changer de statut. A Montpellier, il a atteint les quarts de finale en béné­fi­ciant de deux aban­dons celui de Mpetschi Perricard et de Machac.

Ce vendredi, il va affronter Adriano Mannarino et compte bien atteindre le dernier carré pour la première fois de sa carrière d’un tournoi ATP250.

Du coup, pour ce match de gala, il a un vrai problème comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Toutes les places que je peux gratter je les prends. Je ne joue jamais devant eux, donc ça fait plaisir qu’ils puissent me voir en vrai et pas juste à travers l’écran »







