Tombeur d’Adrian Mannarino en finale de l’ATP 250 de Montpellier (6−3, 7–6[4]), Felix Auger‐Aliassime a remporté à 25 ans un 9e titre en carrière. Et dans des propos relayés par Univers Tennis après sa victoire, l’actuel 6e joueur mondial n’a pas caché qu’il visait beaucoup plus haut.
« J’ai gagné plusieurs titres en ATP 250, quelques ATP 500, mais je n’ai pas encore gagné de Masters 1000 ni de Grand Chelem. Dans la progression de ma carrière, j’espère gagner ces titres‐là aussi. J’espère aller de plus en plus loin en Grand Chelem de manière régulière. Ce n’est pas seulement une question de tennis, mais aussi de qualités physiques et de préparation. Le tennis est devenu un sport très explosif, il faut être extrêmement en forme pour les gros événements. J’ai encore du travail à faire pour être régulier à très haut niveau. Une belle saison pour moi, ce serait un retour à Turin, parmi les huit meilleurs. J’y étais en 2022, mais j’ai mis trois ans à y retourner. Y aller deux années de suite serait une très belle chose. »
Publié le lundi 9 février 2026 à 11:28