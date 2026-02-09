Tombeur d’Adrian Mannarino en finale de l’ATP 250 de Montpellier (6−3, 7–6[4]), Felix Auger‐Aliassime a remporté à 25 ans un 9e titre en carrière. Et dans des propos relayés par Univers Tennis après sa victoire, l’ac­tuel 6e joueur mondial n’a pas caché qu’il visait beau­coup plus haut.

« J’ai gagné plusieurs titres en ATP 250, quelques ATP 500, mais je n’ai pas encore gagné de Masters 1000 ni de Grand Chelem. Dans la progres­sion de ma carrière, j’espère gagner ces titres‐là aussi. J’espère aller de plus en plus loin en Grand Chelem de manière régu­lière. Ce n’est pas seule­ment une ques­tion de tennis, mais aussi de qualités physiques et de prépa­ra­tion. Le tennis est devenu un sport très explosif, il faut être extrê­me­ment en forme pour les gros événe­ments. J’ai encore du travail à faire pour être régu­lier à très haut niveau. Une belle saison pour moi, ce serait un retour à Turin, parmi les huit meilleurs. J’y étais en 2022, mais j’ai mis trois ans à y retourner. Y aller deux années de suite serait une très belle chose. »