En huitièmes de finale de l’ATP 250 de Montpellier jeudi, Felix Auger‐Aliassime s’est offert Stanislas Wawrinka en deux sets : 6–4, 7–6(3), en 1h48 de jeu.

Après sa victoire, le 8e joueur mondial actuel a rendu un vibrant hommage au triple lauréat en Grand Chelem.

« Stan est un exemple pour nous tous et c’est incroyable que nous ne nous soyons jamais affrontés aupa­ra­vant. En fait, il y a quelques semaines, nous en parlions dans les vestiaires de l’Open d’Australie. Curieusement, cela s’est produit lors du tournoi qui suit immé­dia­te­ment, c’est drôle. Ce fut un réel plaisir de partager le court avec quel­qu’un comme lui. Il est vrai que nous ne nous étions jamais affrontés dans un match offi­ciel, mais je le connais très bien, j’ap­par­tiens à cette géné­ra­tion qui a grandi en regar­dant Stan à la télé­vi­sion. Nous savons tous qu’il s’agit d’un joueur légen­daire, tous les jeunes joueurs rêvent d’avoir une carrière comme la sienne. Non seule­ment pour toutes ses victoires sur le court, mais aussi pour sa rési­lience et sa philo­so­phie de travail, pour la constance dont il a fait preuve tout au long de sa carrière »

❤️ Grande Wawrinka. Enorme Aliassime



« FAA » va désor­mais affronter le Français Arthur Fils pour une place dans le dernier carré.