En huitièmes de finale de l’ATP 250 de Montpellier jeudi, Felix Auger‐Aliassime s’est offert Stanislas Wawrinka en deux sets : 6–4, 7–6(3), en 1h48 de jeu.
Après sa victoire, le 8e joueur mondial actuel a rendu un vibrant hommage au triple lauréat en Grand Chelem.
« Stan est un exemple pour nous tous et c’est incroyable que nous ne nous soyons jamais affrontés auparavant. En fait, il y a quelques semaines, nous en parlions dans les vestiaires de l’Open d’Australie. Curieusement, cela s’est produit lors du tournoi qui suit immédiatement, c’est drôle. Ce fut un réel plaisir de partager le court avec quelqu’un comme lui. Il est vrai que nous ne nous étions jamais affrontés dans un match officiel, mais je le connais très bien, j’appartiens à cette génération qui a grandi en regardant Stan à la télévision. Nous savons tous qu’il s’agit d’un joueur légendaire, tous les jeunes joueurs rêvent d’avoir une carrière comme la sienne. Non seulement pour toutes ses victoires sur le court, mais aussi pour sa résilience et sa philosophie de travail, pour la constance dont il a fait preuve tout au long de sa carrière »
« FAA » va désormais affronter le Français Arthur Fils pour une place dans le dernier carré.
Publié le vendredi 6 février 2026 à 11:48