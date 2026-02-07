De retour sur le circuit à Montpellier cette semaine après six mois d’absence, en raison d’une bles­sure au dos contractée à Roland‐Garros, Arthur Fils a battu ses compa­triotes Valentin Royer et Ugo Blanchet avant de s’incliner face à Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale : 6–4, 6–2, en 1h09 de jeu.

Dans des propos relayés par Punto de Break, le 8e joueur mondial a rendu hommage au Français :

« En vérité, on ne sait jamais comment ça va se passer, c’est pour­quoi on dit que chaque match est une histoire diffé­rente. Tout peut arriver quand on entre sur le court, surtout quand on affronte un joueur de cette qualité. Nous connais­sons tous les capa­cités d’Arthur (Fils), il les montre depuis son plus jeune âge, il a même été capable de les démon­trer face aux meilleurs joueurs à un très haut niveau. Je pense qu’il n’a eu beau­coup de chance avec tout ce qu’il a enduré l’année dernière à cause de sa bles­sure, c’est donc une très bonne nouvelle de le voir de retour sur les courts, surtout pour lui. Quant à moi, j’es­saie toujours de rester concentré sur mon jeu, c’est la seule façon pour moi d’at­teindre un niveau de jeu élevé. Aujourd’hui, je pense avoir très bien servi, je suis donc satis­fait de ma performance. »