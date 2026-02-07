De retour sur le circuit à Montpellier cette semaine après six mois d’absence, en raison d’une blessure au dos contractée à Roland‐Garros, Arthur Fils a battu ses compatriotes Valentin Royer et Ugo Blanchet avant de s’incliner face à Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale : 6–4, 6–2, en 1h09 de jeu.
Dans des propos relayés par Punto de Break, le 8e joueur mondial a rendu hommage au Français :
« En vérité, on ne sait jamais comment ça va se passer, c’est pourquoi on dit que chaque match est une histoire différente. Tout peut arriver quand on entre sur le court, surtout quand on affronte un joueur de cette qualité. Nous connaissons tous les capacités d’Arthur (Fils), il les montre depuis son plus jeune âge, il a même été capable de les démontrer face aux meilleurs joueurs à un très haut niveau. Je pense qu’il n’a eu beaucoup de chance avec tout ce qu’il a enduré l’année dernière à cause de sa blessure, c’est donc une très bonne nouvelle de le voir de retour sur les courts, surtout pour lui. Quant à moi, j’essaie toujours de rester concentré sur mon jeu, c’est la seule façon pour moi d’atteindre un niveau de jeu élevé. Aujourd’hui, je pense avoir très bien servi, je suis donc satisfait de ma performance. »
Publié le samedi 7 février 2026 à 11:55