AccueilATPATP - MontpellierAuger-Aliassime, tombeur d'Arthur Fils : "Nous connaissons tous ses capacités, il a...
ATP - Montpellier

Auger‐Aliassime, tombeur d’Arthur Fils : « Nous connais­sons tous ses capa­cités, il a même été capable de les démon­trer face aux meilleurs joueurs à un très haut niveau »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

23

De retour sur le circuit à Montpellier cette semaine après six mois d’absence, en raison d’une bles­sure au dos contractée à Roland‐Garros, Arthur Fils a battu ses compa­triotes Valentin Royer et Ugo Blanchet avant de s’incliner face à Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale : 6–4, 6–2, en 1h09 de jeu. 

Dans des propos relayés par Punto de Break, le 8e joueur mondial a rendu hommage au Français : 

« En vérité, on ne sait jamais comment ça va se passer, c’est pour­quoi on dit que chaque match est une histoire diffé­rente. Tout peut arriver quand on entre sur le court, surtout quand on affronte un joueur de cette qualité. Nous connais­sons tous les capa­cités d’Arthur (Fils), il les montre depuis son plus jeune âge, il a même été capable de les démon­trer face aux meilleurs joueurs à un très haut niveau. Je pense qu’il n’a eu beau­coup de chance avec tout ce qu’il a enduré l’année dernière à cause de sa bles­sure, c’est donc une très bonne nouvelle de le voir de retour sur les courts, surtout pour lui. Quant à moi, j’es­saie toujours de rester concentré sur mon jeu, c’est la seule façon pour moi d’at­teindre un niveau de jeu élevé. Aujourd’hui, je pense avoir très bien servi, je suis donc satis­fait de ma performance. »

Publié le samedi 7 février 2026 à 11:55

Article précédent
La surprise Titouan Droguet annonce la couleur : « Je ne suis pas convaincu que Top 10, 20 ou 30, ce soit un autre sport »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.