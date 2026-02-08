Grand favori face à Adrian Mannarino, ce dimanche, en finale de l’ATP 250 de Montpellier, Félix Auger‐Aliassime a parfai­te­ment tenu son rang en s’im­po­sant en deux sets et 1h40 de jeu : 6–3, 7–6(4).

Lauréat d’un deuxième sacre d’af­filée dans l’Hérault, le neuvième de sa carrière, le Canadien a rendu un très bel hommage à son adver­saire fran­çais lors de son inter­view d’après match sur le court.

« Adrian est toujours un adver­saire très coriace, pour tous les joueurs, je pense. C’est pour­quoi moi‐même et tous nos pairs sur le circuit avons telle­ment de respect pour lui et pour le défi qu’il repré­sente sur le court. Je savais que le match allait être diffi­cile aujourd’hui, donc je suis très heureux. C’est une émotion incroyable de gagner à nouveau ici. Je suis ravi de ma semaine dans son ensemble, et parti­cu­liè­re­ment de cette journée. »