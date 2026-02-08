Grand favori face à Adrian Mannarino, ce dimanche, en finale de l’ATP 250 de Montpellier, Félix Auger‐Aliassime a parfaitement tenu son rang en s’imposant en deux sets et 1h40 de jeu : 6–3, 7–6(4).
Lauréat d’un deuxième sacre d’affilée dans l’Hérault, le neuvième de sa carrière, le Canadien a rendu un très bel hommage à son adversaire français lors de son interview d’après match sur le court.
« Adrian est toujours un adversaire très coriace, pour tous les joueurs, je pense. C’est pourquoi moi‐même et tous nos pairs sur le circuit avons tellement de respect pour lui et pour le défi qu’il représente sur le court. Je savais que le match allait être difficile aujourd’hui, donc je suis très heureux. C’est une émotion incroyable de gagner à nouveau ici. Je suis ravi de ma semaine dans son ensemble, et particulièrement de cette journée. »
Publié le dimanche 8 février 2026 à 17:21