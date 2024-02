Il y avait de la tension dans l’air à Montpellier mercredi soir.

Alors que les parieurs frus­trés préfèrent géné­ra­le­ment rester anonymes, l’un d’entre eux aurait décidé de s’ins­taller en tribunes et d’in­ter­peller direc­te­ment Benoît Paire lors de son huitième de finale face à Harold Mayot. C’est en tout cas ce qu’af­firme l’Avignonnais qui a direc­te­ment répondu à ce spec­ta­teur en plein match.

« Si c’est pour me dire que tu as parié, tu arrêtes de parler… Quoi, après le match ? Tu te prends pour qui pour me parler comme ça ? Tu es qui ?, a lâché Benoît avant d’ex­pli­quer la situa­tion à l’ar­bitre. Il me menace ! Donc à un moment donné, il n’a pas le droit de faire ça. »

Interpellé par un spec­ta­teur pendant le match, Benoît Paire lui répond : « Quoi, après le match ? Tu te prends pour qui pour me parler comme ça ?«



Le direct : https://t.co/qDzzXZ0C1Z#lequipeTENNIS #OSDF24 pic.twitter.com/Hi4IX0M7JY — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 31, 2024

A noter que Paire n’a pas enchaîné après sa victoire contre Andy Murray. Il s’est incliné en deux sets face à son compa­triote, 144e mondial : 6–1, 6–4.