Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa victoire contre Andy Murray au premier tour de l’ATP 250 de Montpellier, sa première sur le circuit prin­cipal depuis août 2022 (!), Benoît Paire a expliqué son émotion.

« C’est diffi­cile, oui. J’étais 18e mondial, j’ai joué des gros tour­nois. Et je me retrouve à ne jouer que des Challengers pendant un an. Et contre des mecs qui jouent bien. Et j’en­tends conti­nuel­le­ment ces critiques comme quoi je ne fais que boire de l’al­cool et que ça ne sert à rien que je joue au tennis… Au quoti­dien, c’est diffi­cile. Mais je trouve que j’ai fait pas mal d’ef­fort et j’en suis récom­pensé. En plus, je n’ai pas eu de douleur à mon tendon d’Achille, donc tout est positif et ça restera une super victoire. C’est pour ça que je joue encore au tennis. »

Le Français de 34 ans va désor­mais affronter son compa­triote Harold Mayot ce mercredi en huitièmes de finale à 19h.