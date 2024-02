Apparemment menacé par un parieur installé en tribunes à Montpellier, Benoît Paire a répondu à ce spec­ta­teur en plein match. Et dans des propos rapportés par L’Equipe après sa défaite en huitièmes de finale contre Harold Mayot, le Français de 34 ans a expliqué la raison de sa colère.

« Il m’a dit : ‘Je t’at­tends à la fin’. Quand on me dit ça… Je voyais qu’il était en train de parier et des personnes comme ça n’ont rien à faire dans un stade. Ça fait partie du jeu et ce n’est pas ça qui m’a fait perdre le match. C’est une plaie, mais on est des joueurs profes­sion­nels et on sait que des gens parient. Quand on s’en prend à nous sur les réseaux sociaux, on essaie de faire abstrac­tion. Mais quand c’est dans les tribunes et qu’une personne nous menace, je ne trouve pas ça terrible. »