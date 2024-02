Titré à Montpellier pour la deuxième fois en ayant même marqué l’his­toire, le Kazakh Alexander Bublik se réjouis­sait de pouvoir rentrer rapi­de­ment chez lui, à Monaco, après cette semaine éprouvante.

“C’est toujours agréable parce que je suis à trois heures de chez moi, ce n’est pas l’Australie, ce n’est pas les Etats‐Unis, vous savez, quand vous devez faire 16 heures de vol pour être éliminé au premier tour ou quelque chose comme ça. Pour moi, il suffit de prendre la voiture et dans trois heures, je serai chez moi. Jouer ici signifie donc beau­coup pour moi. Et c’est toujours plus facile parce que je me sens chez moi ici. C’est pour­quoi j’ai de très bons résul­tats. J’essaie donc de jouer le plus possible en France”, a déclaré le 23e mondial dans des propos rapportés par Tennis Majors.