On a perdu Benoit Paire qui erre dans les profon­deurs du clas­se­ment, heureu­se­ment il nous reste Alexander Bublik. Tenant du titre à Montpellier, le Kazakh n’avait visi­ble­ment pas envie de trop trans­pirer ce vendredi face à l’Américain Kovacevic. Dominé en deux sets (6−3, 6–2), il a donc préféré nous refaire le coup du ramas­seur qui le remplace sur le court.

Alexander Bublik invited a ball boy to play a point for him during his match against Kovacevic in Montpellier 😂



