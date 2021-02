C’était peut‐être la finale avant l’heure entre Ugo Humbert et Bautista Agut. Un match sur le papier équi­li­bré qui oppo­sait le 13e au 32e à l’ATP. Et c’est l’Espagnol qui sort vain­queur de ce duel en deux sets sur le score de 6–3 6–3 en 1h15.

Un break d’entrée pour le Français qui entame ce match de la meilleure des manières. Mais l’Espagnole, conqué­rant, recolle immé­dia­te­ment. Et la suite de ce set ne sou­rit pas à Ugo Humbert, com­met­tant plus de fautes et avec un ser­vice moins effi­cace qu’en début de match. Bautista‐Agut en pro­fite et breake le Français à deux reprises pour empo­cher ce pre­mier set 6–3.

Le deuxième set est dans lignée de la fin de la pre­mière manche. L’Espagnol déroule, ne com­met que peu de fautes et breake rapi­de­ment son adver­saire. Ugo ne par­vient pas à inquié­ter Bautista Agut sur le ser­vice de ce der­nier et court après le score tout au long de ce set. Le numé­ro 13 mon­dial conclut tran­quille­ment ce match en deux sets et rejoint l’Allemand Gojowczyk en demies.