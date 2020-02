Sébastien Grosjean et son équipe ont de la suite dans les idées. Alors que le tournoi a enregistré les forfaits d’Andy Murray, Stan Wawrinka, Lucas Pouille, Fabio Fognini et Andrey Rublev, l’Open Sud de France (ATP 250, 3 au 9 février) a su pallier à ces retraits avec les annonces de Félix Auger-Aliassime, Gaël Monfils et Grigor Dimitrov.

Le Bulgare de 28 ans (20e mondial) disputera le tournoi héraultais pour la première fois de sa carrière. Demi-finaliste à l’US Open en 2019, le natif d’Haskovo retrouve peu à peu un niveau digne de son standing et de son talent. Il complète un plateau où figure aussi David Goffin, Denis Shapovalov, Gilles Simon ou encore Ugo Humbert (titré à Auckland en début d’année).