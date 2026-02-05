Les duels franco‐français sont souvent serrés, encore davantage quand les deux joueurs se connaissent bien.
C’est exactement ce qu’il s’est passé ce mercredi à Montpellier entre Adrian Mannarino et Ugo Humbert.
Si le match a été intense, un évènement un peu particulier a eu lieu dans le tie‐break décisif et c’est assez déroutant pour être souligné.
🚨 Ugo Humbert is under investigation 🤯— Mpb (@matchpo1ntbets) February 4, 2026
After going up 4–3 with serve in the deciding tiebreak, Humbert randomly stops play to check his phone and loses the next 4 points and match. How do you explain this 🤔 pic.twitter.com/CEm5Cv8ygU
Ugo est allé consulter ou éteindre son portable avant de perdre 4 points de suite et perdre le match : 7–6, 3–6, 6–7.
Depuis ce geste, la toile s’enflamme et accuse Ugo de « truquages » en paris sportifs…
Publié le jeudi 5 février 2026 à 09:53