Les duels franco‐français sont souvent serrés, encore davan­tage quand les deux joueurs se connaissent bien.

C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé ce mercredi à Montpellier entre Adrian Mannarino et Ugo Humbert.

Si le match a été intense, un évène­ment un peu parti­cu­lier a eu lieu dans le tie‐break décisif et c’est assez dérou­tant pour être souligné.

🚨 Ugo Humbert is under inves­ti­ga­tion 🤯



After going up 4–3 with serve in the deci­ding tiebreak, Humbert randomly stops play to check his phone and loses the next 4 points and match. How do you explain this 🤔 pic.twitter.com/CEm5Cv8ygU — Mpb (@matchpo1ntbets) February 4, 2026

Ugo est allé consulter ou éteindre son portable avant de perdre 4 points de suite et perdre le match : 7–6, 3–6, 6–7.

Depuis ce geste, la toile s’en­flamme et accuse Ugo de « truquages » en paris sportifs…