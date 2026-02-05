AccueilATPATP - MontpellierEn plein tie-break décisif, Ugo Humbert préfère son téléphone portable à sa...
ATP - Montpellier

En plein tie‐break décisif, Ugo Humbert préfère son télé­phone portable à sa concen­tra­tion, la toile s’enflamme !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

2

Les duels franco‐français sont souvent serrés, encore davan­tage quand les deux joueurs se connaissent bien. 

C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé ce mercredi à Montpellier entre Adrian Mannarino et Ugo Humbert. 

Si le match a été intense, un évène­ment un peu parti­cu­lier a eu lieu dans le tie‐break décisif et c’est assez dérou­tant pour être souligné.

Ugo est allé consulter ou éteindre son portable avant de perdre 4 points de suite et perdre le match : 7–6, 3–6, 6–7.

Depuis ce geste, la toile s’en­flamme et accuse Ugo de « truquages » en paris sportifs…

Publié le jeudi 5 février 2026 à 09:53

Article précédent
Fabio Fognini, admi­ratif d’Alcaraz : « Carlos Alcaraz est le package complet. Un mélange de Federer, Nadal et Djokovic tout en un seul joueur »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.