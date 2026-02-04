Présent à Montpellier où le tableau n’est pas trés relevé, le Canadian aura à coeur de réaliser une grosse perfor­mance pour oublier son ‘acci­dent » austra­lien où victime de crampes il avait du aban­donner dès le premier tour. Interrogé sur la perfor­mance de Novak à Melbourne, Félix s’est dit très admi­ratif de ce que parvient le Serbe à faire quoti­dien­ne­ment à 38 ans.

« Il a été excep­tionnel contre Sinner en demi‐finale. Nous parlons de Novak Djokovic, le plus grand joueur de tous les temps. En fait, ce qui est impres­sion­nant, c’est sa rési­lience, au‐delà de son niveau de jeu excep­tionnel et de son palmarès. Tout ce temps d’attente entre les tour­nois du Grand Chelem, où il faut gagner des matchs pour main­tenir un clas­se­ment élevé. C’est ça qui m’impressionne. Il reste en forme, se prépare, et ne perd pas le désir de revenir. Il est un grand exemple pour nous tous »

On rappelle que le Canadien est le tenant du titre en Occitanie. Il affron­tera le vain­queur du duel Medjedovic/Wawrinka.