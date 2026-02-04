AccueilATPATP - MontpellierFélix Auger-Aliassime au sujet de Djokovic: "C’est ça qui m’impressionne. Il reste...
ATP - Montpellier

Félix Auger‐Aliassime au sujet de Djokovic : « C’est ça qui m’impressionne. Il reste en forme, se prépare, et ne perd pas le désir de revenir. Il est un grand exemple pour nous tous »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0

Présent à Montpellier où le tableau n’est pas trés relevé, le Canadian aura à coeur de réaliser une grosse perfor­mance pour oublier son ‘acci­dent » austra­lien où victime de crampes il avait du aban­donner dès le premier tour. Interrogé sur la perfor­mance de Novak à Melbourne, Félix s’est dit très admi­ratif de ce que parvient le Serbe à faire quoti­dien­ne­ment à 38 ans.

« Il a été excep­tionnel contre Sinner en demi‐finale. Nous parlons de Novak Djokovic, le plus grand joueur de tous les temps. En fait, ce qui est impres­sion­nant, c’est sa rési­lience, au‐delà de son niveau de jeu excep­tionnel et de son palmarès. Tout ce temps d’attente entre les tour­nois du Grand Chelem, où il faut gagner des matchs pour main­tenir un clas­se­ment élevé. C’est ça qui m’impressionne. Il reste en forme, se prépare, et ne perd pas le désir de revenir. Il est un grand exemple pour nous tous »

On rappelle que le Canadien est le tenant du titre en Occitanie. Il affron­tera le vain­queur du duel Medjedovic/Wawrinka.

Publié le mercredi 4 février 2026 à 09:17

Article précédent
Jose Moron au sujet d’Artur Fils : « Peut‐être que c’est ça le problème de cette géné­ra­tion. Si tu ne te donnes même pas la peine de regarder ceux qui devraient être tes prin­ci­paux rivaux, qu’est‐ce que tu attends ? »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.