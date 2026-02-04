Présent à Montpellier où le tableau n’est pas trés relevé, le Canadian aura à coeur de réaliser une grosse performance pour oublier son ‘accident » australien où victime de crampes il avait du abandonner dès le premier tour. Interrogé sur la performance de Novak à Melbourne, Félix s’est dit très admiratif de ce que parvient le Serbe à faire quotidiennement à 38 ans.
« Il a été exceptionnel contre Sinner en demi‐finale. Nous parlons de Novak Djokovic, le plus grand joueur de tous les temps. En fait, ce qui est impressionnant, c’est sa résilience, au‐delà de son niveau de jeu exceptionnel et de son palmarès. Tout ce temps d’attente entre les tournois du Grand Chelem, où il faut gagner des matchs pour maintenir un classement élevé. C’est ça qui m’impressionne. Il reste en forme, se prépare, et ne perd pas le désir de revenir. Il est un grand exemple pour nous tous »
On rappelle que le Canadien est le tenant du titre en Occitanie. Il affrontera le vainqueur du duel Medjedovic/Wawrinka.
Publié le mercredi 4 février 2026 à 09:17