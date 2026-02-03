Après une fin de saison 2025 toni­truante (demi‐finaliste à l’US Open, vain­queur du tournoi de Bruxelles, fina­liste au Rolex Paris Masters et qualifié pour le Masters de Turin), Félix Auger‐Aliassime n’a pas entamé 2026 de la meilleure des manières.

Battu par Zizou Bergs en United Cup puis contraint à l’abandon dès le premier tour de l’Open d’Australie à cause de crampes contre Nuno Borges, le Canadien est engagé cette semaine sur l’ATP 250 de Montpellier où il est tête de série numéro 1 du tournoi.

De passage en confé­rence de presse d’avant tournoi, l’ac­tuel 8e joueur mondial, dans des propos rapportés par Univers Tennis, est revenu sur ce début de saison plus compliqué que prévu.

« Je suis à 100 % là depuis mon retour à la maison. Je me suis bien entraîné. Depuis que je suis arrivé ici, tout se passe bien, donc croi­sons les doigts pour que ça continue comme ça. J’ai eu des crampes sur le match en Australie, tout simple­ment. Finalement, je n’ai pas vrai­ment entamé ma saison puisque j’ai joué des matchs que je n’ai pas finis. Montpellier, c’est une occa­sion de vrai­ment commencer l’année, de jouer des matchs, en espé­rant aller jusqu’au bout, mais surtout de finir un match comme il faut », a déclaré FAA avant d’aller un peu plus dans sa réflexion au sujet de ces fameuses crampes qui ont même failli avoir raison de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz à Melbourne.

« C’est normal de voir des joueurs comme Carlos ou Jannik avoir des crampes à certains moments, avec les condi­tions clima­tiques, les émotions et l’intensité du tennis d’aujourd’hui. De mon côté, c’était quand même une anomalie que ça se passe comme ça. Ça ne m’a pas néces­sai­re­ment rassuré, mais ça a continué mes réflexions pour savoir comment je peux être meilleur. »