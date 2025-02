On a conscience que Félix est content de sa semaine en Occitane mais il faut quand même replacé les choses dans leur contexte. L’ATP 250 de Montpellier était plus un « chal­lenger » qu’autre chose surtout si l’on analyse les adver­saires du Canadien pour parvenir à soulever son 2ème trophée de l’année.

Ce qui sera réel­le­ment inté­res­sant est de savoir s’il va confirmer cet état de forme lors d’un événe­ment majeur du circuit et notam­ment dès cette semaine à Rotterdam. Après la bonne nouvelle c’est qu’il semble avoir résolu certains soucis de concen­tra­tion, ce qui sera un vrai plus s’il veut revenir parmi l’élite comme il l’a confié à nos confrères de l’Equipe.

« J’ai commencé 28e mondial et avec ce clas­se­ment, les tableaux des Masters 1000 ou des Grands Chelems ne sont pas très valo­ri­sants. L’objectif était de se donner la chance de remonter au clas­se­ment. On dirait que c’était le bon choix. En tout cas, je suis content de ma forme physique et de mon jeu. Mais on va garder la tête froide et conti­nuer à travailler.Je n’ai jamais eu de gros écarts de compor­te­ment dans ma carrière, mais j’ai pu me laisser envahir par la frus­tra­tion. On ne contrôle pas tout, donc j’es­saie de me concen­trer sur des choses simples que je peux contrôler, à commencer par ma respiration. »