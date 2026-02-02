Présent à l’Open d’Occitanie, Arthur Fils semble hyper motivé et en grande forme. Interrogé par la presse locale, il a clairement annonce ses intentions.
« J’ai dû perdre six ou sept kilos à Roland Garros. Après cela, ce qui a changé sur le court, vous le verrez mardi »
Une phrase qui ressemble à celle d’un boxeur avant un grand combat. Il faut dire que les fans attendent avec impatience le retour du Tricolore. Il sera forcément dans les meilleurs conditions car il sait que le public va le soutenir fortement comme il l’a fait hier pour la victoire de Kouamé face à Ymer (165ème).
Mais attention car son adversaire Valentin Royer propose un tennis très efficace sur dur.
Publié le lundi 2 février 2026 à 11:45