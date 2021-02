Après s’être déjà reti­ré au der­nier moment de l’Open d’Australie en rai­son d’une bles­sure au pied, Richard Gasquet (48e) a annon­cé ce ven­dre­di ne pas s’être suf­fi­sam­ment remis pour s’a­li­gner à l’Open Sud de France de Montpellier, pré­vu à par­tir de ce dimanche (soit du 21 au 28 février prochain).

Un for­fait qui vient s’a­jou­ter à ceux de Nick Kyrgios (47e) et Pierre‐Hugues Herbert (84e), annon­cés plus tôt dans la semaine. L’Australien a fina­le­ment pré­fé­ré pas­ser quelques jours sup­plé­men­taires en famille plu­tôt que de pour­suivre la tour­née. 4 Bleus seront ain­si ali­gnés à Montpellier : Ugo Humbert (34e), Gilles Simon (66e), Lucas Pouille (76e) et Jo‐Wilfried Tsonga (62e), qui signe­ra son retour à la com­pé­ti­tion après plus d’un an sans jouer (1er tour de l’Open d’Australie en jan­vier 2020).