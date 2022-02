Après sa défaite en trois sets en quarts de finale à Montpellier contre Mikael Ymer (7–5, 6–7(6), 6–1), Richard Gasquet a avoué avoir pêché physi­que­ment. Mais il a quand même tiré un bilan positif de sa semaine sur ses terres.

« Je savais que ça allait être compliqué. Il a été dur à manoeu­vrer. J’ai fait le maximum, ça c’est sûr. Le premier match contre Ugo (Humbert) de 3h m’a pas aidé non plus. Le problème c’est que main­te­nant, pour gagner des matches, il faut que je m’ar­rache grave. A l’époque je gagnais un peu plus faci­le­ment. Là faut que je m’ar­rache comme un rat. Mais j’ai du plaisir à être là. Y’avait du monde dans les tribunes, j’ai fait le maximum. J’ai tout donné. J’espère que ça va conti­nuer comme ça. J’ai pris du plaisir à jouer cette semaine, c’est pour ça que je joue toujours. Je me suis senti vivant », s’est réjoui le Biterrois de 35 ans, triple‐vainqueur de l’Open Sud de France.