Après sa nouvelle victoire contre Ugo Humbert à Montpellier (6–7(3), 6–4, 6–3), Richard Gasquet a réagi au 21e titre en Grand Chelem de Rafael Nadal. Né comme le comme lui en juin 1986, le Français a dû évoluer avec les compa­rai­sons, alors qu’il estime que Rafa mais aussi Roger Federer sont tout simple­ment sur une autre planète.

« Personne ne peut se comparer à Nadal, personne ne peut se comparer à Federer. Souvent, alors que ce sont des cham­pions immenses qui sont bien plus forts, on te dit : ‘lui il a fait ça, lui tu l’as battu à cet âge‐là, l’autre il a 40 ans’. Tout le temps tu entends ça mais tu ne peux pas te comparer à Nadal et Federer. C’est impos­sible. Ils sont les deux plus grands cham­pions de l’his­toire du tennis et dans le sport il n’y en a pas non plus 50 000. Personne ne peut se comparer à eux », a déclaré en confé­rence de presse Ritchie qui zappe Novak Djokovic.