Plus de trois mois après son dernier match sur le circuit (à Bâle en octobre 2019), Richard Gasquet a réussi son retour à la compétition en disposant de Gilles Simon (6-4, 6-4) au premier tour de l’Open Sud de France. Le Biterrois était soulagé que son physique tienne pour ses retrouvailles avec le circuit : « J’ai souvent fait des arrêts assez longs et je négociais bien les premiers matchs, comme aujourd’hui (lire ce mercredi). Ce n’est pas facile après un arrêt de trois mois. L’an dernier, j’étais revenu après une opération et six mois d’absence. Le premier match fait partie du processus, il y a ensuite la récupération et enchaîner pour retrouver le niveau physique du sport de haut niveau. Je suis content car c’était assez inespéré. Il faut être prudent et prendre jour après jour. Même si Gilles était diminué, il y a eu de belles séquences. Les jambes ont bien répondu. J’ai couru et le genou n’a pas eu mal, c’est ce qui me fait plaisir.«

« Je suis content car c’était assez inespéré »

Perturbé depuis plusieurs saisons par des pépins physiques, le Tricolore de 33 ans (58e) a réaffirmé son envie de bien finir sa carrière : « Je suis encore loin de mon meilleur niveau et c’est déjà incroyable de gagner. Je sais ce que c’est pour revenir et ce qu’il faut faire. La motivation et le plaisir sont là, sinon tu ne reviens pas. Tu fais des efforts et c’est difficile. J’aime jouer au tennis et j’espère finir sur quelques belles saisons et que ce soit moi qui décide quand arrêter et non pas une blessure. Alors, j’espère bien finir ma carrière. »

De votre envoyé spécial à Montpellier

Crédit photo : Open Sud de France