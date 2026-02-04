« Il n’allait pas me donner le match. C’est un mec qui y va, qui frappe fort dans la balle. Ce n’est pas un Gilles Simon », a lâché Valentin Royer après sa défaite au premier tour de l’ATP 250 de Montpellier contre Arthur Fils, de retour d’une très longue blessure au dos.
Visiblement surpris par cette déclaration de son compatriote, 56e joueur mondial, Gilles Simon a réagi sur le réseau social X.
« Je réponds, je réponds pas, je réponds, je réponds pas, j’hésite … Je sens bien que ça vous ferait marrer mais je dois d’abord extraire la balle perdue et je déciderai ensuite », a écrit l’ex‐6e joueur mondial.
Je réponds je réponds pas je réponds je réponds pas j’hésite …— Gilles SIMON (@GillesSimon84) February 4, 2026
Je sens bien que ça vous ferait marrer mais je dois d’abord extraire la balle perdue et je déciderai ensuite 😂 https://t.co/w1EmwqlTIb
La « vraie » réponse de « Gillou » est désormais plus qu’attendue !
Publié le mercredi 4 février 2026 à 14:50