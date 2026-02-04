AccueilATPATP - MontpellierGilles Simon, taclé par un joueur français actuel : "Je dois d’abord...
Gilles Simon, taclé par un joueur fran­çais actuel : « Je dois d’abord extraire la balle perdue et je déci­derai ensuite si je réponds »

« Il n’allait pas me donner le match. C’est un mec qui y va, qui frappe fort dans la balle. Ce n’est pas un Gilles Simon », a lâché Valentin Royer après sa défaite au premier tour de l’ATP 250 de Montpellier contre Arthur Fils, de retour d’une très longue bles­sure au dos.

Visiblement surpris par cette décla­ra­tion de son compa­triote, 56e joueur mondial, Gilles Simon a réagi sur le réseau social X. 

« Je réponds, je réponds pas, je réponds, je réponds pas, j’hésite … Je sens bien que ça vous ferait marrer mais je dois d’abord extraire la balle perdue et je déci­derai ensuite », a écrit l’ex‐6e joueur mondial. 

La « vraie » réponse de « Gillou » est désor­mais plus qu’attendue !

