David Goffin se cherche encore en cette année 2021. Mais le Belge a peut‐être trou­vé son match réfé­rence de ce début de sai­son mar­qué par deux éli­mi­na­tions aux pre­miers tours du Great Ocean Road Open et de l’Open d’Australie, face à deux joueurs clas­sés au‐delà de 100e place. Cet après‐midi à Montpellier, face à l’Italien Sonego, 36e joueur mon­dial, David Goffin a réa­li­sé un match plein, de bonne augure pour la suite de la saison :

« L’attitude, le jeu et le niveau étaient là. Je pense avoir été constant du début à la fin. Je suis très satis­fait de mon match. Petit à petit j’avance, les entraî­ne­ments et les matchs son meilleurs. Là, c’est plus consis­tant, je contrôle mieux les choses. J’ai besoin d’avoir des vic­toires dans les jambes pour lan­cer ma sai­son, et celle‐ci est peut‐être la vic­toire qu’il me fallait. »

En demies, le 15e joueur défie­ra le vain­queur du match Gerasimov – Davidovich Fokina. Une ren­contre à suivre ce samedi.