Forcément décu après sa défaite en demi-finale de l’Open Sud de France face à Vasek Pospisil (3-6, 6-1, 5-7), David Goffin est notamment revenu sur sa performance globale, et il n’est pas satisfait : « C’est le tennis ! C’est comme ça… J’ai fait le job pour revenir dans le match et je n’ai pas réussi à conclure dans le troisième set. Il faut donner du crédit à Vasek qui a très bien joué. Mon niveau de jeu global de la semaine n’a pas été bon. Je venais pour jouer la finale et ça ne passe pas aujourd’hui ! »