David Goffin a réussi à se sortir d’une entrée en lice piégeuse face à l’imprévisible Alexander Bublik (6-3, 7-6(9)). « Ce n’était pas un grand match, mais je m’en sors, a commenté le Belge en conférence de presse. Il fait un peu tout, il vient au filet, des deuxièmes premières, il frappe fort, il fait des fautes, je ne savais pas trop s’il fallait jouer « save », alors je retenais mes coups, j’avais moins d’agressivité, moins de jeu de jambe et puis je m’endors là dedans. Je m’attendais à ce genre de match. Je suis resté calme. Le service était là, je suis monté au filet pour abréger les échanges, donc tout n’était pas mauvais. »

Le Liégeois a ensuite fait part de ses ambitions dans une année que l’on annonce plus ouverte, même si Novak Djokovic a déjà rappelé à tout le monde qu’il était encore le patron : « Des coups à jouer, ça dépend où. En Grand Chelem, ça risque d’être dur. Le Big 3 sera encore au rendez-vous et il sera dur de les déloger. J’espère être dans le bon wagon. Je suis dixième mondial, alors j’ai envie d’y rester et je vais tout faire pour. Je vais essayer de faire de belles choses, des bons coups dans les gros tournois car c’est mon objectif ainsi que de me rapprocher de plus en plus du sommet si j’y arrive. »

De votre envoyé spécial à Montpellier

Crédit photo : Open Sud de France