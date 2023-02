📊 Plus jeunes fran­çais au moment de remporter leur 1er match sur le circuit (depuis 1990) :

🇫🇷 Richard Gasquet – 15 ans et 9 mois

🇫🇷 Fabrice Santoro – 16 ans et 7 mois

🇫🇷 Gaël Monfils – 18 ans et 1 mois

🇫🇷 Paul Henri Mathieu – 18 ans et 6 mois

🇫🇷 Arthur Fils – 18 ans et 7 mois🆕 pic.twitter.com/ZxMWK9LODj